Пропалестинские активисты в Швейцарии протестуют перед мероприятием Всемирной сионисткой организации

В Базеле несколько сотен пропалестинских протестующих начали проводить демонстрацию возле отеля, где запланированно мероприятия Всемирной сионистской организации, посвященное 125-летию Первого сионистского конгресса.

Это происходит на мосту возле базельского отеля Messe, где демонстранты размахивают палестинскими флагами и антиизраильскими плакатами.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В данный момент никаких сообщений о применении насилия не поступало. Пропалестинских протестующих держат на нужном расстоянии от упомянутого места, которое охраняет швейцарская полиция.

Отметим, что сейчас в Базеле присутствует более 1000 еврейских лидеров со всего мира, среди которых президент Исаак Герцог и другие израильские официальные лица. Они там собрались для отмечания годовщины, которая рассматривается как важное событие на пути к созданию Государство Израиль в 1948 году.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильский магнат предстанет перед судом в Швейцарии по делу о коррупции.

Также стало известно, что глава Моссада Давид Барнеа посетит Вашингтон, потому что Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерного соглашения.