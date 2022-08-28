Пропалестинские активисты в Швейцарии протестуют перед мероприятием Всемирной сионисткой организации

Это происходит на мосту возле базельского отеля Messe, где демонстранты размахивают палестинскими флагами и антиизраильскими плакатами.
Об этом сообщает The Times of Israel.
В данный момент никаких сообщений о применении насилия не поступало. Пропалестинских протестующих держат на нужном расстоянии от упомянутого места, которое охраняет швейцарская полиция.
Отметим, что сейчас в Базеле присутствует более 1000 еврейских лидеров со всего мира, среди которых президент Исаак Герцог и другие израильские официальные лица. Они там собрались для отмечания годовщины, которая рассматривается как важное событие на пути к созданию Государство Израиль в 1948 году.
Ранее «Курсор» сообщал, что израильский магнат предстанет перед судом в Швейцарии по делу о коррупции.
Также стало известно, что глава Моссада Давид Барнеа посетит Вашингтон, потому что Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерного соглашения.