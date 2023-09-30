Пропалестинские американские группы призвали США отказать Израилю в безвизе

Они хотят приостановить участие Израиля в Программе безвизового въезда.

Пропалестинские американские группы, среди которых «Демократия в арабском мире сейчас» (DAWN) и Американско-арабский антидискриминационный комитет (ADC), обратились в министерство внутренней безопасности США и Государственный департамент с требованием приостановить участие Израиля в Программе безвизового въезда (VWP).

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Они считают, что упомянутая программа дискриминирует американских граждан палестинского происхождения. Также в Мичигане были поданы иски с требованием запретить включение Израиля в безвизовую программу.

Адам Шапиро, представитель DAWN, заявил, что Соединенным Штатам необходимо приостановить членство Израиля в программе на время, пока не будет проведено судебное расследование обвинений в произволе правительства. По его словам, нельзя позволить Израилю дискриминировать американских граждан на основании их происхождения.

Также недавно 15 сенаторов-демократов призвали администрацию Байдена отказать Израилю во включении в программу, сославшись на обеспокоенность по поводу приверженности принципам справедливости для граждан США палестинского происхождения.

Ранее "Курсор" писал о том, что безвиз с США - новость хорошая, но в МВД сообщили, что каждый пятый израильтянин не сможет воспользоваться этой возможностью.

Также мы сообщали, что МИД Израиля заявил, что безвиз вступит в действие в ноябре 2023 года, в посольстве США сообщили, что это заявление было «преждевременным».

Кроме того, извесно, что для допуска к программе Вашингтон требует, чтобы страны одинаково относились ко всем путешественникам из США, независимо от того, какие другие паспорта они имеют.