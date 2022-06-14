Пропалестинский активист бросал камни в еврейских студентов на митинге в Иллинойсе

23-летнему Сайеду А. Курайши будет предъявлено обвинение за насильственное преступление на почве ненависти — оно предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает News-Gazette, участнику протеста «Студенты за справедливость в Палестине» будет предъявлено обвинение в преступлении на почве ненависти за то, что во вторник он бросал камни в еврейских студентов в центре Гиллеля в Университете Иллинойса.

Полиция университета подсчитала, что около 75 человек собрались на протест за пределами кампуса Гиллель, где активисты использовали мегафоны для выступления. По данным полиции, еврейские студенты и сотрудники Гиллеля собрались на открытом патио, чтобы поиграть и перекусить в ответ на митинг.

Очевидцы засняли на видео, как со стороны активистов летел камень в студентов во дворе Гиллель.

«Нет такого мира, в котором было бы приемлемо бросать камень в еврейских студентов, — написал в Твиттере офис Антидиффамационной лиги на Среднем Западе. — Мы приветствуем серьезное отношение властей к этому делу и поддерживаем усилия по созданию более благоприятной среды в кампусе».

Акция протеста прошла в ответ на действия израильской полиции в мечети Аль-Акса 15 апреля во время Рамадана в Иерусалиме. «Всего пару дней назад израильские оккупационные силы совершили налет на нашу любимую мечеть (мечеть Аль-Акса) в самый священный для мусульман месяц в году», — заявила президент «Студенты за справедливость в Израиле» Бутайна Хаттаб.

Несколько дней спустя «из Гиллеля позвонили в полицейское управление Шампейна, чтобы сообщить об инциденте, произошедшем во время мероприятия 18 апреля», сообщила университетская полиция. Проанализировав запись, полиция смогла обвинить Курайши в преступлении на почве ненависти.

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