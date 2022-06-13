Поддержка коалиции слабеет, а блок Нетаниягу усиливается — опрос

Среди избирателей коалиционных партий 63 процента считают, что коалиция должна продолжать работу, 29 процентов считают, что ее не должно быть. А среди избирателей оппозиционных партий 86 процентов считают, что коалиция должна прекратить свое существование.

Прошел год после того, как на выборах в Кнессет победила коалиция, а премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет. И вот институт «Мидгам» под руководством Мано Гева провел электоральный опрос по заказу 12 канала израильского телевидения.

Так, согласно опросу, израильтяне все меньше поддерживают коалицию. С другой стороны, блок Биньямина Нетаниягу, в который входят партии «Ликуд», «Религиозный сионизм», ШАС, «Еврейство Торы», только усиливается.

Так, если бы выборы проходили сегодня, то места в Кнессете распределились бы следующим образом:

«Ликуд» — 36 мандатов;

«Еш атид» — 20;

«Кахоль-лаван» — 10;

«Религиозный сионизм» — 9;

ШАС – 8;

«Еврейство Торы» — 7;

«Авода» — 6;

НДИ – 5;

«Ямина» — 5;

РААМ – 5;

«Объединенный список» — 5;

МЕРЕЦ – 4.

Таким образом блок Нетаниягу смог собрать бы 60 мандатов.

Кроме того, во время опроса респондентам задавали такой вопрос: «Должно ли правительство продолжать существовать в нынешнем составе?» Так, «Нет» — ответили 56 процентов опрошенных, а «Да» — 35 процентов.

Ранее наш сайт сообщал, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Кроме того, Курсор писал, что Ганц призвал Михаэли пересмотреть транспортную реформу.