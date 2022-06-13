Поддержка коалиции слабеет, а блок Нетаниягу усиливается — опрос

Прошел год после того, как на выборах в Кнессет победила коалиция, а премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет. И вот институт «Мидгам» под руководством Мано Гева провел электоральный опрос по заказу 12 канала израильского телевидения.
Так, согласно опросу, израильтяне все меньше поддерживают коалицию. С другой стороны, блок Биньямина Нетаниягу, в который входят партии «Ликуд», «Религиозный сионизм», ШАС, «Еврейство Торы», только усиливается.
Так, если бы выборы проходили сегодня, то места в Кнессете распределились бы следующим образом:
- «Ликуд» — 36 мандатов;
- «Еш атид» — 20;
- «Кахоль-лаван» — 10;
- «Религиозный сионизм» — 9;
- ШАС – 8;
- «Еврейство Торы» — 7;
- «Авода» — 6;
- НДИ – 5;
- «Ямина» — 5;
- РААМ – 5;
- «Объединенный список» — 5;
- МЕРЕЦ – 4.
Таким образом блок Нетаниягу смог собрать бы 60 мандатов.
Кроме того, во время опроса респондентам задавали такой вопрос: «Должно ли правительство продолжать существовать в нынешнем составе?» Так, «Нет» — ответили 56 процентов опрошенных, а «Да» — 35 процентов.
Ранее наш сайт сообщал, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.
Кроме того, Курсор писал, что Ганц призвал Михаэли пересмотреть транспортную реформу.