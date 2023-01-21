Протесты в Перу: более 50 убитых, горящие полицейские участки и «общенациональный хаос»»

В Перу десятки местных жителей получили ранения после того, как в пятницу полиция столкнулась с протестующими в ходе антиправительственных демонстраций, распространяющихся по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

В столице Лиме полицейские применили слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, бросающих стеклянные бутылки и камни, когда на улицах были пожары. В южном регионе страны Пуно около 1500 протестующих напали на полицейский участок в городе Илаве, также загорелся полицейский участок в Зепите, Пуно, как утверждает министр внутренних дел Висенте Ромеро.

Органы здравоохранения Илаве сообщили о восьми пациентах, госпитализированных с травмами, в том числе переломами рук и ног, ушибами глаз и проколами живота. Согласно отчету омбудсмена Перу, к вечеру 58 человек получили ранения в ходе демонстраций по всей стране.

#Peru: the scenes of police repression against the protests yesterday in Lima. A total of 53 protesters have been killed, with hundreds more injured by the police and the army. Still the mass movement has grown, demanding the removal of Boularte government and early elections. pic.twitter.com/ObJ6dTavhT — Denis Rogatyuk (@DenisRogatyuk) January 20, 2023

The death toll from the conflict in Peru has risen to 53 The death toll from clashes during anti-government protests in Peru has reached 53, the Associated Press reported. pic.twitter.com/xHw5ftgboF — T2TNEWS (@T2T_News) January 19, 2023

Беспорядки последовали за днем ​​беспорядков в четверг, когда одно из самых исторических зданий Лимы сгорело дотла, поскольку президент Дина Болуарте пообещала принять более жесткие меры по отношению к «вандалам». Разрушение здания, почти векового особняка в центре Лимы, было охарактеризовано официальными лицами как потеря «монументального достояния».

Правоохранители уже устанавливают причины. По словам Ромеро, пожар был «должным образом спланирован и организован». Демонстранты также атаковали аэропорты в Арекипе, Куско и южном городе Хулиака, нанеся новый удар по туристической индустрии Перу.

«Это общенациональный хаос, так жить нельзя. Мы в ужасной неопределенности», — сказал житель Лимы Леонардо Рохас.

Известно, что тысячи протестующих собрались на этой неделе в Лиме, ​​призывая к переменам. Они возмущены растущим числом погибших в результате протестов, которое в пятницу превысило 50 человек. Протесты потрясли Перу после того, как в декабре президент Педро Кастильо был свергнут после его попытки роспуска законодательного органа ради предотвращения голосования по импичменту.

«Курсор» сообщал, что полиция и демонстранты готовятся к протестам в Тель-Авиве, которые пройдут уже сегодня, 21 декабря.