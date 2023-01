Протесты в Перу: более 50 убитых, горящие полицейские участки и «общенациональный хаос»»

В Перу десятки местных жителей получили ранения после того, как в пятницу полиция столкнулась с протестующими в ходе антиправительственных демонстраций, распространяющихся по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

В столице Лиме полицейские применили слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, бросающих стеклянные бутылки и камни, когда на улицах были пожары. В южном регионе страны Пуно около 1500 протестующих напали на полицейский участок в городе Илаве, также загорелся полицейский участок в Зепите, Пуно, как утверждает министр внутренних дел Висенте Ромеро.

Органы здравоохранения Илаве сообщили о восьми пациентах, госпитализированных с травмами, в том числе переломами рук и ног, ушибами глаз и проколами живота. Согласно отчету омбудсмена Перу, к вечеру 58 человек получили ранения в ходе демонстраций по всей стране.

#Peru : the scenes of police repression against the protests yesterday in Lima. A total of 53 protesters have been killed, with hundreds more injured by the police and the army. Still the mass movement has grown, demanding the removal of Boularte government and early elections. pic.twitter.com/ObJ6dTavhT

The death toll from the conflict in Peru has risen to 53

The death toll from clashes during anti-government protests in Peru has reached 53, the Associated Press reported. pic.twitter.com/xHw5ftgboF

