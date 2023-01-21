Протесты в Перу: более 50 убитых, горящие полицейские участки и «общенациональный хаос»»

08:50, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
перу флаг фото
Фото: Pixabay

Одно из исторических зданий страны сгорело дотла.

В Перу десятки местных жителей получили ранения после того, как в пятницу полиция столкнулась с протестующими в ходе антиправительственных демонстраций, распространяющихся по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

В столице Лиме полицейские применили слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, бросающих стеклянные бутылки и камни, когда на улицах были пожары. В южном регионе страны Пуно около 1500 протестующих напали на полицейский участок в городе Илаве, также загорелся полицейский участок в Зепите, Пуно, как утверждает министр внутренних дел Висенте Ромеро.

Органы здравоохранения Илаве сообщили о восьми пациентах, госпитализированных с травмами, в том числе переломами рук и ног, ушибами глаз и проколами живота. Согласно отчету омбудсмена Перу, к вечеру 58 человек получили ранения в ходе демонстраций по всей стране.

Беспорядки последовали за днем ​​беспорядков в четверг, когда одно из самых исторических зданий Лимы сгорело дотла, поскольку президент Дина Болуарте пообещала принять более жесткие меры по отношению к «вандалам». Разрушение здания, почти векового особняка в центре Лимы, было охарактеризовано официальными лицами как потеря «монументального достояния».

Правоохранители уже устанавливают причины. По словам Ромеро, пожар был «должным образом спланирован и организован». Демонстранты также атаковали аэропорты в Арекипе, Куско и южном городе Хулиака, нанеся новый удар по туристической индустрии Перу.

«Это общенациональный хаос, так жить нельзя. Мы в ужасной неопределенности», — сказал житель Лимы Леонардо Рохас.

Известно, что тысячи протестующих собрались на этой неделе в Лиме, ​​призывая к переменам. Они возмущены растущим числом погибших в результате протестов, которое в пятницу превысило 50 человек. Протесты потрясли Перу после того, как в декабре президент Педро Кастильо был свергнут после его попытки роспуска законодательного органа ради предотвращения голосования по импичменту.

«Курсор» сообщал, что полиция и демонстранты готовятся к протестам в Тель-Авиве, которые пройдут уже сегодня, 21 декабря.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.