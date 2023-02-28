Провокация с химатакой на Украину: в рф выдвинули новое обвинение США

В рф заявили, что США могут обвинить москву в химатаке в Украине.

Российский генерал игорь кириллов* во вторник заявил, что Соединенные Штаты, возможно, планируют провести «провокацию» в Украине с применением химического оружия и намерены возложить вину за инцидент на москву.

Кириллов сказал, что Вашингтон, вероятно, ожидает, что продолжающаяся война затруднит международному сообществу организацию эффективного расследования. В результате этого, по словам российского оккупанта, «истинные организаторы и исполнители могут уйти от ответственности».

«Предупреждаем, что в случае провокаций с применением ядохимикатов истинные виновные будут выявлены и наказаны нами», — заявил чиновник.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.