Путин дал добро на выход россии из договоров Совета Европы

Среди документов, из которых выходит рф, — Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Европейская конвенция о пресечении терроризма.

Российский диктатор владимир путин* во вторник, 17 января, направил в государственную думу рф проект закона о прекращении действия в отношении россии международных договоров Совета Европы.

Об этом говорится в проекте документа, направленного путиным на имя спикера госдумы вячеслава володина.

Законопроект, в частности, предусматривает, что международные договоры, заключенные рф и Советом Европы, будут считаться утратившими силу после 16 марта 2022 года. Среди них — Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и другие.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин выступил с новогодним обращением на фоне военных.

Также Курсор писал о том, что администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

Ранее Курсор информировал о том, что российский диктатор владимир путин в ходе войны против Украины повторил все ошибки, совершенные немецким фюрером Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны. Об этом пишет блогер Герман Обухов.

По его словам, Гитлер бросил 22 июня 1941 на Советский Союз более 3-х миллионов бойцов Вермахта, еще почти 2 миллиона ожидали приказа в оккупированных странах вдоль границ с СССР поддержать основные силы. План Барбаросса рассчитывался как блицкриг и до осени москва должна быть взята. После чего ленинград и вся европейская часть советской империи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!