Путин должен вернуть Украине все оккупированные территории, включая Крым — Эрдоган

По словам президента Турции, он говорил об этом лидеру рф с 2014 года, «но с тех пор не было сделано ни одного шага вперед».

Президент россии владимир путин должен вернуть Украине все оккупированные территории, включая Крым.

Об этом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Politico.

По его словам, полуостров должен быть возвращен его «законным владельцам».

На вопрос, следует ли разрешить россии сохранить Крым после окончания войны путем переговоров, Эрдоган сказал: «В то же время это наши потомки, люди, которые там живут. Если бы вы сделали этот шаг вперед, если бы вы могли уйти от нас, вы бы также освободили крымских татар и Украину. Это то, о чем мы всегда говорили».

По словам турецкого лидера, он говорил об этом путину с 2014 года.

«Но с тех пор, к сожалению, не было сделано ни одного шага вперед», — добавил Эрдоган.

Как сообщал Курсор, в сети показали видео с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. На кадрах видно, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет под руку главу российской федерации владимира путина.

Также Курсор писал о том, что лидер Китая Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием президентов россии владимира путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав девяти других государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ранее Курсор информировал о том, что путин, похоже, пригрозил усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, если ВСУ продолжат атаки на российские военные позиции на территории рф. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!