Президент россии* путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что две страны будут «общими усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения».
Об этом сообщили в Reuters.
В письме, направленном Киму в честь Дня освобождения Кореи, путин заявил, что более тесные связи отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии.
Ким также направил сообщение путину, что российско-северокорейская дружба зародилась во время Второй мировой войны после победы над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров. С тех пор «стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность» между двумя странами вышли на новый уровень благодаря их общим усилиям по отражению угроз и провокаций со стороны враждебных военных сил.
Корейский лидер не назвал враждебные силы, но обычно использует этот термин для обозначения Соединенных Штатов и их союзников.
Диктаторы обменялись письмами на фоне напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, которая активизировала свои ракетные испытания с тех пор, как переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации провалились.
«Курсор» сообщал про обряд против путина: еврейский бизнесмен, лишенный украинского гражданства, проклял диктатора.
Напомним, россия стягивает свои войска и технику из Сирии для отправки на войну в Украину.
Ранее мы сообщали, что Северная Корея применила системы залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!