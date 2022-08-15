Путин — лидеру Северной Кореи: Мы будем расширять сотрудничество

Два диктатора обменялись письмами, пообещав поддерживать друг друга «общими усилиями по отражению угроз и провокаций со стороны враждебных военных сил».

Президент россии* путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что две страны будут «общими усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения».

Об этом сообщили в Reuters.

В письме, направленном Киму в честь Дня освобождения Кореи, путин заявил, что более тесные связи отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии.

Ким также направил сообщение путину, что российско-северокорейская дружба зародилась во время Второй мировой войны после победы над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров. С тех пор «стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность» между двумя странами вышли на новый уровень благодаря их общим усилиям по отражению угроз и провокаций со стороны враждебных военных сил.

Корейский лидер не назвал враждебные силы, но обычно использует этот термин для обозначения Соединенных Штатов и их союзников.

Диктаторы обменялись письмами на фоне напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, которая активизировала свои ракетные испытания с тех пор, как переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации провалились.

«Курсор» сообщал про обряд против путина: еврейский бизнесмен, лишенный украинского гражданства, проклял диктатора.

Напомним, россия стягивает свои войска и технику из Сирии для отправки на войну в Украину.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея применила системы залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!