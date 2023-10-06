Путин "напугал" Запад новостью об испытании ядерной ракеты

По мнению западных СМИ, возобновление ядерных испытаний россией будет иметь глубокую дестабилизацию для других стран.

Западные СМИ активно цитируют заявления российского диктатора владимира путина*. Как известно, на "валдайском форуме" тот заявил об испытании российской федерацией ядерной ракеты "Буревестник" и возможном отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.



Военные аналитики считают, что возобновление ядерных испытаний россией будет иметь глубокую дестабилизацию для других стран.



"Путин является стойким сторонником того, что он называет "многополярным мировым порядком", продвигая такие структуры, как группа БРИКС, в противовес США и Западу", —сообщает телеканал CNN.

"Путин отметил, что США подписали, но не ратифицировали Всеобъемлющий запрет ядерных испытаний 1996 года, а россия подписала и ратифицировала его. Он заявил, что москва может повести себя зеркально в отношениях с Вашингтоном", — информирует The Associates Press.

"Путин заявил, что недавно были завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник", но не назвал точной даты. Всего за несколько дней до его выступления появились сообщения о том, что россия готовится испытать ядерное оружие в Арктике", — пишет The Hill.

Как сообщал Курсор, несмотря на то, что украинские военные в рамках масштабного контрнаступления могут похвастаться на поле боя определенными успехами, до завершения войны с российской федерацией еще далеко. Аналитики предполагают, что она может затянуться до 2025 года.

Курсор писал ранее, что правительство россии пытается привлекать граждан Кубы, чтобы они воевали против Украины. Всего удалось завербовать уже более 100 человек.