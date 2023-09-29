Российские оккупанты готовят путину особый подарок ко дню его рождения - эксперт

Российский президент владимир путин 7 октября будет отмечать день рождения.

Россияне могут готовить к дню рождению владимира путина* особый кровавый подарок. Соответствующее заявление сделал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. По его словам, украинцы вряд ли предпримут какие-то действия, а вот русские могут.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

"Что касается российских подарков, то здесь я бы предположил, что действительно многие из окружения путина попытаются порадовать своего вождя. Если вспомнить коллекцию подарков, то среди них, например, было убийство Политковской – известной российской оппозиционной журналистки. Очевидно, что-то такое, что может порадовать душу этого престарелого маньяка", - отметил Мельник.

Он считает, что это может быть что-то кровавое, ведь такое нравится путину. Однако Мельник отметил, что речь идет о чем более масштабном, чем увеличение в разы количества ракетных ударов по Украине или о конкретных целях, которые для этого могут быть определены. Он допускает, что возможен теракт на ЗАЭС или на других критических объектах.

По его мнению, российские оккупанты вполне могут это подстроить под дату рождения путина, чтобы "использовать еще один аргумент, что якобы украинцы должны были это сделать, чтобы сделать их вождю больно".

Ранее Курсор" писал о том, что последнее время СМИ пишут, что главе Чечни рамзану кадырову плохо, но официального подтверждения этому пока нет. Тем временем президент россии владимир путин решил публично показать свою приверженность кадырову.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!