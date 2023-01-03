Путин пригласил Си Цзиньпина в рф, Пекин выступил с заявлением

По словам спикера МИД КНР, Китай и рф «привержены построению нового типа отношений между крупными странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве».

Российский диктатор владимир путин* пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить российскую федерацию* в 2023 году.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Китая.

В ответ на вопрос, поедет ли Си в россию, спикер МИД КНР Мао Нин ответила, что Китай и рф «как всесторонние стратегические партнеры по координации, привержены построению нового типа отношений между крупными странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве».

Она отметила, что Си Цзиньпин и путин «поддерживали тесные контакты по китайско-российским отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам и обеспечивали стратегическое руководство стратегическим партнерством и координацией».

«В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и продолжать способствовать развитию двусторонних отношений», — сказала спикер МИД Китая.

Как сообщал Курсор, в конце декабря российский президент владимир путин провел встречу по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как сообщили российские СМИ, путин рассказал о значимости партнерства рф и Китая, отметил рекордный рост товарооборота с Китаем и выразил надежду, что страны будут укреплять сотрудничество в сфере вооруженных сил.

Курсор сообщал, что эксперт заявил, что Китай отказал россии в помощи в войне против Украины. Власти Китая непублично поддерживает антироссийские санкции, которые были введены против россии*, развязавшей войну против Украины.

Напомним, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!