Появилась информация, что путин* трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя. Также была отклонена идея эвакуации людей на корабле с флагом Ватикана.
Переговоры проходили путем прямых сообщений в москву по дипломатическим каналам, а также используя православный Патриархат.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.
Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!