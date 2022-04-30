Путин трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя

Согласно информации, обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле с флагом Ватикана, однако президент россии отверг это предложение.

Появилась информация, что путин* трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя. Также была отклонена идея эвакуации людей на корабле с флагом Ватикана.

Переговоры проходили путем прямых сообщений в москву по дипломатическим каналам, а также используя православный Патриархат.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

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