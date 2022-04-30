Украинская разведка раскрыла главный план путина к 9 мая

Президент россии* владимир путин собирается к 9 мая показать свой успех в Украине. Для этого он хочет провести в оккупированной Херсонской области так называемый «референдум», чтобы создать «Херсонскую народную республику» — образование наподобие «ЛДНР».
Об этом рассказал представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Более того, это «республика» якобы очень сильно захочет войты в состав российской федерации.
По словам украинского разведчика, путин и пропаганда будут подавать это как одну из своих побед в канун «Дня победы». Также оккупанты собираются захватить Запорожскую и Одесскую область Украины.
Разведчик заявил, что эту стратегию путин фактически реализовывал во всех странах, в которые вторгалась российская армия.
Ранее редакция нашего сайта писала, что эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине.
Кроме того, Курсор сообщал, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.
Еще напомним, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!