Украинская разведка раскрыла главный план путина к 9 мая

Президент путин все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что «народ Херсонщины» провозгласил «Херсонскую народную республику» и хочет войти в состав рф.

Президент россии* владимир путин собирается к 9 мая показать свой успех в Украине. Для этого он хочет провести в оккупированной Херсонской области так называемый «референдум», чтобы создать «Херсонскую народную республику» — образование наподобие «ЛДНР».

Об этом рассказал представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Более того, это «республика» якобы очень сильно захочет войты в состав российской федерации.

По словам украинского разведчика, путин и пропаганда будут подавать это как одну из своих побед в канун «Дня победы». Также оккупанты собираются захватить Запорожскую и Одесскую область Украины.

Разведчик заявил, что эту стратегию путин фактически реализовывал во всех странах, в которые вторгалась российская армия.

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