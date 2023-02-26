Путин рассказал, возможна ли инспекция США российского ядерного оружия

Комментарии путина прозвучали всего через несколько дней после того, как страна приостановила свое участие в Новом СНВ.

Президент рф* путин заявил в воскресенье телеканалу «Россия-1», что не может представить, чтобы военные США инспектировали российские ядерные объекты, поддерживая при этом Украину.

«Помимо всего прочего, когда они делают то, что они делают сегодня в Украине, я просто не могу себе представить, что американские военные будут бродить по нашим ядерным объектам», — сказал путин, назвав возможность таких действий «смехотворной».

Комментарии путина прозвучали всего через несколько дней после того, как страна приостановила свое участие в Новом СНВ, последнем оставшемся ядерном соглашении между москвой и Вашингтоном. Ключом к обеспечению соблюдения договора была взаимная проверка.

Читайте также: путин выступил с новым заявлением и предположил развал рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы