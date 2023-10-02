По его словам, диктатор пытался захватить Киев с помощью блефа, но украинцы не допустили этого.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем полтора года сражаются с российским агрессором за свою независимость и свободу и не намерены отступать. И президент российской федерации* владимир путин понимает, что не в состоянии выиграть войну, которую сам развязал.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает BBC.

По его словам, диктатор загнал себя в ловушку, поскольку не знает, как выиграть войну против Украины и как из нее выйти, сохранив при этом свой авторитет и власть. Он с помощью блефа надеялся быстро захватить Киев, но украинцы не допустили его.

Грант Шаппс отметил, что война с "ужасающей скоростью" поглощает большое количество людей и оружия, но Украина является "частью семьи европейских демократических наций", поэтому страны-союзники должны оказывать ей свою помощь и оставаться непоколебимыми.

"Курсор" писал ранее, что на фоне увеличения напряженности главной стратегической целью президента рф владимира путина является начало гибридной агрессии против НАТО в местах, где Альянс имеет наиболее слабые позиции.

Еще мы писали, что согласно результатам опроса, проведенного социологами, доверие жителей россии к президенту владимиру путину и членам его правительства значительно снизилось.

Напомним, что президент россии владимир путин не получает информацию о том, что в действительности происходит на фронте в Украине.