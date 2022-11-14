Рабочая партия Курдистана ответила на обвинения в причастности к теракту в Стамбуле

Накануне в результате взрыва в центре Стамбула шесть человек погибли и десятки получили ранения.

Рабочая партия Курдистана (РПК) в понедельник, 14 ноября, опровергла свою причастность к теракту в Стамбуле, ответственность за который Турция возложила на группировку.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Нет никакой связи между РПК и вчерашним взрывом в Стамбуле», — сказал представитель группы.

Ранее турецкая полиция заявила, что задержала сирийку Ахлам Аль-Башир, подозреваемую в связях с курдскими боевиками. Она якобы призналась в том, что заложила бомбу, которая взорвалась на оживленной пешеходной улице Стамбула, в результате чего шесть человек погибли и несколько десятков получили ранения.

По словам правоохранителей, подозреваемая сказала им во время допроса, что прошла обучение в качестве «офицера специальной разведки» Рабочей партии Курдистана, а также сирийской курдской группировки «Партия Демократического союза» и ее вооруженного крыла.

В Сирии Мазлум Абди, возглавляющий поддерживаемые США и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, заявил, что «наши силы не имеют никакого отношения к теракту в Стамбуле, и мы отвергаем заявления, в которых обвиняют в этом наши силы».

Как сообщал Курсор, полиция Стамбула уже задержала человека, который устроил теракт в центре города, на одной из самых популярных пешеходных улиц.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Силу отметил, что человек, оставивший бомбу, которая спровоцировала мощный взрыв в воскресенье, 13 ноября, на проспекте Истикляль, арестован сотрудниками полиции.

Курсор писал ранее, что, взрыв в Стамбуле произошел в час пик, в районе, который считается особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.