Ракетный обстрел военной базы США в Сирии: появились детали атаки

По меньшей мере две ракеты поразили американскую военную базу на востоке Сирии в третью годовщину ликвидации высокопоставленного иранского генерала.

Сегодня, 4 января, американские военные заявили, что по меньшей мере две ракеты попали в американскую военную базу на востоке Сирии.

Атака была направлена ​​на объект поддержки миссии «Коноко» и совпала с третьей годовщиной генерала Касема Сулеймани, командующего силами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани погиб в результате удара американского беспилотника в Ираке в январе 2020 года.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение на базу США, которая в прошлом была целью местных террористических группировок.

Сообщается, что в этом районе действуют как ИГИЛ, так и проиранские террористические ячейки.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что ракеты были выпущены арабскими племенами, связанными с Ираном.

«Атаки такого рода подвергают риску коалиционные силы и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона», — заявил представитель Центрального командования США Джо Буччино.

На данный момент о разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщается.

По данным Центрального командования США, союзные курдские ополченцы и члены поддерживаемых США Сирийских демократических сил обнаружили место пуска ракеты, отметив, что там находилась еще одна незапущенная ракета.

В настоящее время в Сирии дислоцировано около 900 солдат США.

Ранее Курсор писал, что президент Ирана пообещал отомстить за убийство высокопоставленного генерала. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что те, кто стоит за убийством Касема Сулеймани, «должны знать, что возмездие очевидно».

Курсор сообщал о попытке убийства Помпео и Болтона: стало известно, кто стоял за этим. Иран неоднократно клялся отомстить за смерть Сулеймани, который был ликвидирован в результате удара американского БПЛА в Багдаде в 2020 году.