Ракетный удар по дому в Днепре: появились новые подробности

По словам украинских властей, сегодня утром спасатели обнаружили тело ребенка в развалинах многоэтажного жилого дома, который рф* обстреляла на выходных.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Украины, опубликовал отчет в Telegram, в котором говорится:

«В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже обнаружено тело одного мертвого ребенка. Всего погиб 41 человек (в том числе четверо детей), ранено 79 человек (в том числе 16 детей), спасено 39 человек (в том числе шестеро детей)».

Экстренные службы Украины заявили, что 25 человек числятся пропавшими без вести после ракетного обстрела жилого дома в Днепре.

В сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале, говорится: «По состоянию на 8:00 17 января спасено 39 человек, в том числе шестеро детей. Пострадали 79 человек, в том числе 16 детей.

К нам поступило 47 сообщений о пропавших без вести, из них 18 человек найдены мертвыми, 4 человека найдены живыми у родственников или в больницах, 25 человек находятся в розыске.

Психологи ГСЧС оказали помощь 176 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных элементов конструкций. Коммунальные службы вывезли более 9 тысяч тонн строительного мусора и 41 поврежденный автомобиль. Всего к работам было привлечено 415 человек».

Россия неоднократно отрицала нападения на гражданских лиц в Украине, несмотря на свидетельства растущего числа погибших среди населения, которое, по оценкам ООН, превышает 7000 человек.

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Кроме того, израильская компания IsrAID организовала помощь пострадавшим в Днепре.