Не только Украина: президент Северной Македонии назвал самую уязвимую для путина часть Европы

По его словам, США следует уделять больше внимания ситуации в регионе.

В Давосе президент Северной Македонии назвал западные Балканы уязвимым местом в архитектуре европейской безопасности и сказал, что они регион может стать объектом потенциальных кампаний влияния со стороны россии*.

«Слабое место в европейской архитектуре и опасность со стороны кремля — это Западные Балканы», — заявил Стево Пендаровски на мероприятии на Всемирном экономическом форуме, добавив, что, по его мнению, США следует уделять больше внимания ситуации в регионе.

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Россия разжигает новый конфликта на Балканах — премьер-министр Косово.

Еще наш сайт писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.