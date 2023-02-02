Расшифровано 500-летнее письмо, отправленное испанским королем Карлом V

Письмо, написанное в 1547 году Карлом V, королем Испании и императором Священной Римской империи, было заново обнаружено в библиотеке Станислава в Нанси, Франция, в 2019 году. Письмо, отправленное послу императора во Франции Жану де Сен-Морису, было частично написано кодом.

Письмо оставалось закодированным в течение почти 500 лет, прежде чем исследователи, группа ученых-компьютерщиков и криптографов, потратили более 6 месяцев, работая над переводом сложного набора символов, составляющих шифрование.

В письме Карл V дает Сен-Морису несколько указаний. Хотя в то время между Священной Римской империей и Францией был мир, он был ненадежным, и ему угрожало несколько факторов. Современные политические потрясения, такие как смерть английского короля Генриха VIII и протестантское восстание в Германии, организованное союзом под названием Шмалькальдская лига, угрожали потрясениями в Европе.

Карл V попросил посла расследовать законность слухов о том, что Пьеро Строцци, итальянский военачальник, находившийся в то время на службе у французов, собирался совершить попытку его убийства. Строцци был лидером наемной армии, сражавшейся против сил Карла в Итальянской войне 1542-1546 годов.

Император Священной Римской империи поручил Сен-Морису продвигать рассказ о том, что восстание Шмалькальдской лиги было незначительным, хотя на самом деле оно создавало некоторые проблемы. Карл V был сильно заинтересован в поддержании мира с Францией, поскольку возобновление конфликта с французским королем Франциском I подорвало бы его способность противостоять повстанцам. Более того, если бы Франция, Англия или обе страны поддержали протестантских повстанцев, это сделало бы положение Карла еще более трудным.

Так получилось, что покушения не произошло. Кроме того, Карл успешно подавил протестантское восстание в Германии. Однако, к несчастью для императора-короля, вскоре после этого умер Франциск I, и его преемник, его сын Генрих II, заключил союз с немецкими князьями. Кроме того, протестантизм остался в Германии.

В зашифрованных частях букв использовались символы, которые были особенно сложными из-за того, что символы представляли целые слова, а не отдельные буквы, а также из-за того, что многие из используемых символов были написаны без гласных и вместо этого использовались диакритические знаки, подобные тому, как niqqud работает на иврите. Также в букву было включено много символов, совершенно лишенных смысла. Они были включены, чтобы значительно затруднить взлом кода.

Чтобы взломать шифрование, исследователи создали алгоритм для определения вероятных значений и выявления символов-приманок.

Полная расшифровка письма еще не опубликована. Ученые планируют подождать, чтобы опубликовать его в рамках официальной научной статьи.

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