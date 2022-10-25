Расследование поставок вооружения: Иран отрицает продажу беспилотников в россию

МИД Ирана выступил с новым заявлением о готовности участвовать в расследовании поставок иранских беспилотников и оружия в россию.

Иран отрицает продажу рф* своих дронов-камикадзе: «Мы уверены, что вооружение каждой из сторон кризиса продлит войну, поэтому мы не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене».

В МИД сообщили, что готовы расследовать совместно с Украиной факты продажи в рф и применения россией иранских дронов.

Об этом заявил глава МИД страны Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

По его словам, для расследования обвинений можно было бы сделать общую группу украинских и иранских военных. Чиновник пообещал «не остаться равнодушным», если использование иранских БПЛА оккупантами будет доказано.

Это не помешало Ирану уже сейчас обсуждать предоставление россии беспилотников Arash-2, которые способны поражать средства ПВО, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Arash-2 имеют дальность применения до 2000 км. Крейсерская скорость – до 100км/час. Может быть оснащен оптическими и тепловизионными сканерами для захвата различных видов целей.

Также ранее Тегеран осудил призыв европейских стран к Совбезу ООН расследовать предоставление россии беспилотников для использования против Украины, назвав эти утверждения «необоснованными». Кроме того, Тегеран осудил новый пакет санкций, введенных на прошлой неделе Великобританией и Евросоюзом в отношении компании, производящей беспилотники Shahed-136, а также трех иранских генералов.

Ранее Курсор писал, что ЕС предупредил Иран об усилении санкций в случае новых поставок дронов россии.

В США считают, что Иран может отправлять рф дополнительные дроны.

Курсор писал ранее, что Иран направил на оккупированную россией территорию Украины инструкторов, которые должны помочь оккупантам работать с дронами-камикадзе Shahed-136.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!