Семья не выдержит Меган: о чем говорил будущий король с принцем Гарри перед смертью Елизаветы ІІ

Чарльз очень четко дал понять сыну, что его супруге не будут рады. Кроме того, Гарри запретили лететь на самолете Королевских ВВС.

Будущий король Великобритании Чарльз во время телефонного разговора уговорил принца Гарри оставить жену, Меган Маркл, в загородной резиденции Фрогмор-хаус после того, как состояние Елизаветы ІІ резко ухудшилось. Дескать, семья не выдержит встречи с Маркл в такой трагичный момент.

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

«Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильным и неуместным находиться в Балморале в такое глубоко печальное время. … Чарльз очень, очень четко дал понять, что Меган не будут рады», — утверждает источник издания.

При этом отмечается, что Гарри обещали, что супруга его брата Уильяма, Кейт Миддлтон, в Балморал тоже не поедет, а к королеве допустят только детей и внуков.

Также, по информации издания, принцу Гарри запретили лететь на самолете Королевских ВВС, отправив его обычным частным рейсом. Между тем другие родственники монарха, принцы Уильям, Эдвард и Эндрю добирались в Шотландию именно с помощью ВВС.

Как сообщал Курсор, 8 сентября 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.

Ранее Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.