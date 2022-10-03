Репарации за Вторую мировую: Польша требует от Германии более 1,5 трлн долларов

Варшава подготовила дипломатическую ноту по выплате компенсации за причиненный материальный и нематериальный ущерб в период с 1939 по 1945 год.

Министерство иностранных дел Польши собирается передать МИДу Германии ноту с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Урегулирование последствий немецкой агрессии и оккупации должно включать, в частности, выплату компенсации за причиненный материальный и нематериальный ущерб в период с 1939 по 1945 год.

Документ, который будет передан в МИД Германии, подписал в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Gazeta Prawna.