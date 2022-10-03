Репарации за Вторую мировую: Польша требует от Германии более 1,5 трлн долларов

Министерство иностранных дел Польши собирается передать МИДу Германии ноту с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Урегулирование последствий немецкой агрессии и оккупации должно включать, в частности, выплату компенсации за причиненный материальный и нематериальный ущерб в период с 1939 по 1945 год.
Документ, который будет передан в МИД Германии, подписал в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Gazeta Prawna.
«Стороны без промедления должны перейти к действиям, направленным на длительное, комплексное и окончательное правовое и материальное урегулирование вопросов, касающихся последствий агрессии и немецкой оккупации 1939-1945 годов», — заявил Рау.
По его словам, урегулирование предусматривает налаживание сотрудничества в вопросах почтения польских жертв Второй мировой войны, а также осуществление Берлином шагов по информированию немецкого общества о причинении польскому народу несправедливостей во время войны.
Рау подчеркнул, что урегулирование должно включать возмещение Германией материального и нематериального ущерба, нанесенного Польше во время немецкой агрессии и оккупации, выплату компенсаций жертвам агрессии и оккупации и членам их семей, а также системное решение вопроса похищенных польских культурных ценностей и архивов.
«Это также включает возврат активов и пассивов государственных банков, других финансовых учреждений, компенсацию потерь, нанесенных польскому национальному меньшинству в Германии», — пишет издание.
По словам официального представителя МИД Польши Лукаша Ясины, дипломатическую ноту в скором времени передадут немецкой стороне. Он напомнил, что во вторник с визитом в Варшаве будет находиться глава МИД Германии Анналена Бербок. Во время встречи с ней министр Рау будет поднимать вопрос репараций.
Как сообщал Курсор, ранее польский политик Ярослав Качиньский заявил, что правительство намерено добиваться от Германии компенсации в размере 1,3 триллиона долларов за вторжение и оккупацию Польши в период Второй мировой войны.
Также Курсор информировал о том, что Израиль и Германия заключили соглашение о компенсации семьям жертв резни в Мюнхене.