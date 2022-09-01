«Режим проедания»: сколько россиян потеряли свои сбережения после вторжения рф в Украину

После начала полномасштабного вторжения россии* в Украину более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса АльфаСтрахования, сообщает Forbes.

Каждый пятый из опрошенных россиян (21%) заявил, что потерял почти все сбережения, а 8% полностью лишились финансовой подушки.

Более половины опрошенных (52%) сообщили, что потеряли незначительную часть своих накоплений.

Лишь 19% участников опроса сказали, что ничего не потеряли.

Треть опрошенных (34%) заявили, что их расходы на повседневные нужды с 24 февраля выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов в 10%, а 15% респондентов — на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

Также Курсор сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. И по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, «жара» ожидается по всей линии фронта.

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ деоккупируют город.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!