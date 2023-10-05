Собака атаковала мужчину возле его дома. Хозяина напавшего пса арестовали сразу после происшествия по подозрению в убийстве.

54-летний Йен «Скаус» Лэнгли скончался в прошлый четверг после того, как на него напала собака породы «американский хулиган». Это произошло, когда мужчина пытался защитить своего любимого щенка от боевого пса.

Об этом пишет Maariv.

Животное атаковало мужчину возле его дома в Сандерленде, Англия. Его срочно доставили в местную больницу в критическом состоянии, но, к сожалению, спасти его не удалось, и мужчина скончался той же ночью.

Нападение произошло около 19:00, когда Лэнгли вышел на улицу со своим щенком, 12-недельным паттердейл-терьером. Согласно показаниям, собака «американский булли» («американский хулиган»), принадлежавшая 44-летнему мужчине, знакомому потерпевшему, без колебаний напала на щенка. Лэнгли, худощавый человек, пытался защитить своего питомца, но нападавшая собака была очень сильной.

Через несколько секунд после того, как пес накинулся на 54-летнего мужчину, собака несколько минут кусала ему горло, пока прибывшие на место полицейские не застрелили его, чтобы нейтрализовать. Смерть Лэнгли потрясла общественность Сандерленда. Он был отцом одного ребенка и слыл добрым и преданным человеком.

Это нападение является последним в серии атак собак по всей Великобритании. Недавно премьер-министр Великобритании объявил, что запретит владение американскими бульдогами после серии ужасающих нападений. Расследование смерти Лэнгли продолжается, а владелец боевой собаки арестован по подозрению в убийстве.

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