Рф должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины — Крымская платформа

Участники призвали страну-агрессора заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии АР Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Участники Международной Крымской платформы призвали российскую федерацию* немедленно прекратить боевые действия и насилие и вывести войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в совместном заявлении ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя, которое обнародовало МИД Украины.

«Призываем российскую федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие и призываем к немедленному, полному и беспрекословному выводу всех ее сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым», — говорится в заявлении.

Участники призвали российскую оккупационную администрацию в Крыму немедленно прекратить репрессивные меры и нарушения прав человека украинцев и крымских татар, обыски, задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания и другие формы политического давления, систематической «фильтрации» и широкомасштабной принудительной депортации украинцев, в том числе детей.

Они также заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, что грубо нарушает международное право, включая Устав ООН и представляет прямую угрозу международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к россии прекратить атаковать украинскую критически важную гражданскую энергетическую инфраструктуру, которая вызывает гуманитарную катастрофу.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!