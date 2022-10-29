Рф нашла повод приостановить участие в «зерновой сделке»: подробности

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении.

Российская федерация* приняла решение приостановить свое участие в так называемой «зерновой сделке» якобы из-за «нападения на корабли черноморского флота».

Тем временем на соответствующую информацию уже отреагировали в Киеве. Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал такое решение россиян шантажом, который «является примитивным во всем».

«Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — подчеркнул Ермак.

Как сообщал Курсор, в министерстве обороны россии заявили, что украинские военные атаковали российские корабли в оккупированном Севастополе под руководством специалистов из Великобритании.

Также Курсор информировал о том, что благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек. Об этом сообщили в ООН. Так, представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление поставок продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!