Рф объявила о плане «серьезных изменений» в армии: озвучены сроки и детали

Россия объявила, что внесет «серьезные изменения» в свои вооруженные силы с 2023 по 2026 год, пообещав встряхнуть свою военную структуру после нескольких месяцев неудач на поле боя в Украине.

В дополнение к административной реформе минобороны заявило, что укрепит боевые возможности своих военно-морских, воздушно-космических и ракетных войск стратегического назначения, сообщает Reuters.

«Только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил можно гарантировать военную безопасность государства и защиту новых субъектов и особо важных объектов российской федерации», — заявил министр обороны сергей шойгу .

Пресс- секретарь кремля дмитрий песков сказал, что изменения стали необходимыми из-за «прокси-войны», которую ведет в Украине Запад, направляя в Украину все более тяжелое вооружение, чтобы помочь ей противостоять российским силам.

Напомним, что последнее вторжение россии в Украину началось в феврале 2022 года.

Министерство обороны рф, которое столкнулось с резкой критикой внутри страны за неэффективность своего стремления взять под контроль большие территории Украины, в декабре пообещало увеличить свой военный персонал до 1,5 миллиона человек.

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Напомним, что мы писали, в какую страну россия хочет вторгнуться в будущем ‒ СНБО Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.