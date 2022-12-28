Рф подготовила еще один «подарок» для мобилизированных россиян

В минздраве рф сообщили о «плюшке» для оккупантов.

Российские военнослужащие, принимавшие участие в мобилизации для участия в боевых действиях в Украине, получат право на бесплатное замораживание своей спермы в криобанках, сообщило в среду государственное агентство ТАСС.

Со ссылкой на президента Союза юристов россии игоря трунова* ТАСС сообщает, что в Минздраве откликнулись на его обращение о бюджетной помощи планом.

Министерство «определило возможность финансовой поддержки из федерального бюджета для безвозмездной консервации и хранения половых клеток (сперматозоидов) граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции на 2022-2024 годы», — сказал трунов.

Семьи также могут бесплатно использовать хранящийся биоматериал, если их обязательное медицинское страхование указывает, что они могут это делать.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.