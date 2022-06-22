РФ проводит учения, имитирующие ракетные удары по Эстонии — госслужащий Минобороны Салм

В Таллине заявили, что россия* проводит военные провокации в отношении Эстонии.

Накануне предстоящего саммита НАТО в Эстонии заявили, что вертолет рф впервые нарушил ее воздушное пространство. Кроме этого, российские войска в рамках учений имитируют ракетные удары по стране.

Об этом рассказал на брифинге высокопоставленный представитель Минобороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Bloomberg.

«Это картина угрозы. Как мы видим российскую угрозу… Она никогда не была такой серьезной, как сейчас», — заявил Салм.

Эстонский МИД вызвал российского посла в Таллинне из-за того, что 18 июня вертолет пограничной службы рф на две минуты вошел без разрешения в воздушное пространство Эстонии. В Таллине отметили, что это первый такой случай с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Салма, пересечение границы Эстонии на вертолете не может быть ошибкой, потому что «за последние дни было много примеров».

Представитель Минобороны добавил, что российские военные фактически имитируют ракетные удары по Эстонии.

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Также сообщалось, что путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов. путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО.

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Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!