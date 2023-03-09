Россией движет культ бесчеловечности — EU Political Report

Поражает жестокость не только армии рф, но и реакция большинства рядовых россиян.

Портал EU Political Report выпустил аналитическую статью, в которой описываются злодеяния россии на территории Украины во время войны.

Как пишет издание, в начале апреля 2022 года украинская армия освободила Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, после чего мировое сообщество убедилось в том, что рф нарушила все возможные табу на уровне международного права, правил и обычаев ведения войны.

Отмечается, что иностранные журналисты и правозащитники получили многочисленные доказательства того, что россия осуществляет геноцид украинского народа. Освобожденные города, такие как Буча, Бородянка и Ирпень, стали свидетелями абсурдной жестокости российских военных, которые жестоко обращались не только с военнопленными, но и с обычными гражданскими, проводили пытки, изнасилования, содержали людей в подвалах на протяжении многих недель, мародерствовали и даже убивали домашних животных.

В статье напоминают, что летом 2022 года произошел умышленный подрыв украинских пленных, удерживаемых в помещении пенитенциарного заведения в селе Оленовка (Донбасс). Также Херсон сообщил о сети импровизированных тюрем, конвейере пыток и депортации украинского населения в россию, включая принудительный вывоз детей-сирот.

Некоторые российские оккупанты и наемники из группы Вагнера, бежавшие за границу и раздававшие интервью, рассказывали о жестоких пытках военнопленных, стрельбе в руки и ноги пленным, и даже намеренных убийствах пленных вопреки Женевской конвенции, пишет EU Political Report.

Также отмечается, что 6 марта 2023 года россияне опубликовали в социальных сетях видео с циничным убийством невооруженного украинского военного. В очередной раз россия нарушила международное законодательство и совершила военное преступление. Но поражает реакция большинства рядовых россиян в социальных сетях, на страницах лидеров общественного мнения, в пабликах и чатах.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.