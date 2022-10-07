Российская ядерная угроза: какие лекарства закупают США

Через несколько дней после того, как Байден серьезно предупредил Путина об «использовании тактического ядерного оружия», Министерство здравоохранения и социальных служб закупает противоядерные препараты.

Правительство США объявило, что на этой неделе оно закупило антирадиационные препараты на сумму 290 миллионов долларов, а президент Джо Байден предупредил американцев о «перспективе Армагеддона» в ответ на замечания президента рф* путина об использовании ядерного оружия.

Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) заявило, что покупка лекарств Nplate является частью «постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций».

Nplate используется для «лечения повреждений клеток крови, сопровождающих острый лучевой синдром [ОЛС]» у взрослых и детей, говорится в заявлении HHS.

В ведомстве заявили, что ОЛБ, также называемая лучевой болезнью, «возникает, когда все тело человека подвергается воздействию высокой дозы проникающей радиации, достигающей внутренних органов за считанные секунды. Симптомы травм ОЛБ включают нарушение свертываемости крови в результате низкого количества тромбоцитов, что может привести к неконтролируемому и опасному для жизни кровотечению».

Ранее Курсор писал, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!