В Украине рассказали об атаках россии в течение путинского «перемирия»

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска 14 раз открывали огонь в украинской области в течение первых трех часов одностороннего прекращения огня, объявленного путиным* в ознаменование православного Рождества.

Российские силы также пытались взять штурмом одно из освобожденных сел Луганской области во время «рождественского перемирия», написал Гайдай в Telegram.

Он сказал: «Кратко о трех часах путинского «рождественского перемирия» в Луганской области. С 12:00 до 15:00 рашисты 14 раз стреляли из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов. Люди в деоккупированных деревнях целыми днями прячутся в подвалах. Православные убийцы приветствуют вас с Рождеством».

Напомним, что вскоре после начала предполагаемого перемирия по всей Украине поступили сообщения о воздушной тревоге, а затем губернатор Херсонской области заявил, что в результате удара по пожарной части в главном городе, освобожденном в ноябре украинскими войсками, погиб спасатель и еще четыре человека получили ранения.

По словам украинских официальных лиц, обстрелу подвергся восточный город Краматорск, в результате которого было повреждено более десятка зданий.

Глава Луганской области Сергей Гайдай предупредил, что рождественское перемирие было «ложью и ловушкой», посоветовав жителям не посещать православные службы и не собираться в людных местах, поскольку россияне могут планировать «теракты».

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что ночью температура в столице упадет до -11 градусов, и призвал бережно относиться к электричеству.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие было попыткой остановить военное продвижение его страны на востоке страны и ввести в Украине больше российских солдат и техники.

Артиллерийский огонь был слышен по обе стороны линии фронта в восточном городе Бахмут, где российские силы сосредоточили большую часть своей огневой мощи, пытаясь продвинуться на восток, в сторону Краматорска.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.