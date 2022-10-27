Российские оккупанты заявили об обстреле ТЭС в Крыму

Напомним, в оккупированном Севастополе в Крыму начали приводить в порядок бомбоубежища.

Оккупационные власти Крыма сообщили об обстреле Балаклавской ТЭС. Якобы в ночь на 27 октября на нее была совершена атака беспилотным летательным аппаратом.

Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС была совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. На момент прибытия МЧС на станцию ​​открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием» , — написал он в Telegram.

По его словам, трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет.

Также Развожаев заявил, что на электроснабжение Севастополя и полуострова этот инцидент никак не влияет.

Оккупационный губернатор рассказал, что средства радиолокационной защиты «по сути сбили беспилотник и он не достиг своей цели».

Напомним, в оккупированном Севастополе в Крыму начали приводить в порядок бомбоубежища. Там убирают, проводят свет и ставят стулья. Сообщается, что подвалы и бомбоубежища готовят, чтобы жители могли провести там несколько часов.

Ранее Курсор писал, что Зеленский назвал самые горячие направления на фронте.