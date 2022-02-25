Российские пропагандисты сообщили, что Путин готов к переговорам

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов отправить в Минск делегацию для того, чтобы вести переговоры с Украиной.
Об этом сообщают пропагандисты из РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрий Пескова.
Как рассказал Песков, в делегацию не будут входить представители Министерства обороны РФ, администрации Кремля и Министерства иностранных дел России.
Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал европейцев приехать в Украину и сражаться против агрессора.
Кроме того, мы писали, что Гаага будет изучать военные преступления РФ против Украины.
Еще напомним, что Российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.
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