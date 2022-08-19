Российский Газпром закроет газопровод в Европу: озвучены сроки

Ключевой газопровод, по которому российский природный газ поступает в Европу, будет остановлен на три дня в конце этого месяца для «планового технического обслуживания», заявила в пятницу российская государственная энергетическая компания «Газпром».
В заявлении, размещенном в Интернете, «Газпром» сообщил, что единственная действующая турбина на ключевой компрессорной станции газопровода «Северный поток — 1», соединяющего западную часть россии* и Германию, будет остановлена на техническое обслуживание с 31 августа по 2 сентября.
«Комплекс регламентных работ в соответствии с действующим контрактом на техническое обслуживание будет проводиться совместно со специалистами Siemens», — сообщили в компании со ссылкой на своего немецкого партнера Siemens Energy.
«Газпром» заявил, что после завершения работ поток газа по «Северному потоку-1» возобновится на прежнем уровне в 33 миллиона кубометров, или всего 20% пропускной способности газопровода.
Цены на природный газ выросли, поскольку рф сократила или прекратила поставки природного газа в дюжину стран Европейского союза, что подстегнуло инфляцию и повысило риск того, что Европа может погрузиться в рецессию.
Министерство экономики Германии сообщило в электронном письме Associated Press, что оно приняло к сведению запланированную остановку «Газпрома» для «Северного потока-1».
«Мы отслеживаем ситуацию в тесном взаимодействии с Федеральным сетевым агентством, которое регулирует рынки газа, — сказали в министерстве. — Потоки газа по «Северному потоку-1» в настоящее время не изменились и составляют 20%».