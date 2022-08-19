Российский Газпром закроет газопровод в Европу: озвучены сроки

Отключение произойдет через месяц после того, как «Газпром» восстановил подачу природного газа по газопроводу лишь на пятую часть своей мощности после предыдущего отключения на техническое обслуживание.

Ключевой газопровод, по которому российский природный газ поступает в Европу, будет остановлен на три дня в конце этого месяца для «планового технического обслуживания», заявила в пятницу российская государственная энергетическая компания «Газпром».

В заявлении, размещенном в Интернете, «Газпром» сообщил, что единственная действующая турбина на ключевой компрессорной станции газопровода «Северный поток — 1», соединяющего западную часть россии* и Германию, будет остановлена ​​на техническое обслуживание с 31 августа по 2 сентября.

«Комплекс регламентных работ в соответствии с действующим контрактом на техническое обслуживание будет проводиться совместно со специалистами Siemens», — сообщили в компании со ссылкой на своего немецкого партнера Siemens Energy.

«Газпром» заявил, что после завершения работ поток газа по «Северному потоку-1» возобновится на прежнем уровне в 33 миллиона кубометров, или всего 20% пропускной способности газопровода.

Цены на природный газ выросли, поскольку рф сократила или прекратила поставки природного газа в дюжину стран Европейского союза, что подстегнуло инфляцию и повысило риск того, что Европа может погрузиться в рецессию.

Министерство экономики Германии сообщило в электронном письме Associated Press, что оно приняло к сведению запланированную остановку «Газпрома» для «Северного потока-1».

«Мы отслеживаем ситуацию в тесном взаимодействии с Федеральным сетевым агентством, которое регулирует рынки газа, — сказали в министерстве. — Потоки газа по «Северному потоку-1» в настоящее время не изменились и составляют 20%».