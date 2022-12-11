Российский лауреат Нобелевской премии выступил с обвинениями против путина

В этом году Нобелевскую премию мира получили Александра Матвийчук из украинского «Центра гражданских свобод», Ян Рачинский из российского «Мемориала», запрещенного на территории рф*, и Наталья Пинчук, жена белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, который сейчас находится в минском СИЗО.
Об этом сообщает CNN.
Три лауреата разделят между собой денежный приз в размере 900 000 долларов.
В своей речи в норвежской столице Осло российский лауреат Нобелевской премии мира Ян Рачинский осудил «безумную и преступную» войну президента путина против Украины.
Рачинский, представитель запрещенной в рф правозащитной организации «Мемориал», заявил, что при путине сопротивление России называют «фашизмом» и именно это стало «идеологическим оправданием безумной и преступной агрессивной войны против Украины».
«Мемориал» более трех десятилетий занимался разоблачением злоупотреблений и зверств сталинской эпохи, пока в конце прошлого года Верховный суд страны не постановил закрыть ее. Теперь организация получила новое поле для своих исследований — преступления «путинской эпохи».
Украинская лауреатка Александра Матвийчук в своей речи по случаю принятия премии призвала создать международный трибунал, чтобы привлечь путина и Лукашенко к ответственности за «военные преступления».
Новые лауреаты были удостоены награды за «выдающиеся усилия по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью» в своих странах.
«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан», — говорится в заявлении Норвежского Нобелевского комитета.
Ранее Курсор писал про награждение Нобелевской премией: назван лауреат в области медицины.
Также мы информировали о взрывах в Мелитополе: ВСУ уничтожили базу российских оккупантов и в Крыму, где размещались недавно мобилизованные россияне.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!