Российский лауреат Нобелевской премии выступил с обвинениями против путина

На вручении Нобелевской премии мира Ян Рачинский осудил «безумную и преступную» войну, развязанную президентом путиным против Украины.

В этом году Нобелевскую премию мира получили Александра Матвийчук из украинского «Центра гражданских свобод», Ян Рачинский из российского «Мемориала», запрещенного на территории рф*, и Наталья Пинчук, жена белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, который сейчас находится в минском СИЗО.

Об этом сообщает CNN.

Три лауреата разделят между собой денежный приз в размере 900 000 долларов.

В своей речи в норвежской столице Осло российский лауреат Нобелевской премии мира Ян Рачинский осудил «безумную и преступную» войну президента путина против Украины.

Рачинский, представитель запрещенной в рф правозащитной организации «Мемориал», заявил, что при путине сопротивление России называют «фашизмом» и именно это стало «идеологическим оправданием безумной и преступной агрессивной войны против Украины».

«Мемориал» более трех десятилетий занимался разоблачением злоупотреблений и зверств сталинской эпохи, пока в конце прошлого года Верховный суд страны не постановил закрыть ее. Теперь организация получила новое поле для своих исследований — преступления «путинской эпохи».

Украинская лауреатка Александра Матвийчук в своей речи по случаю принятия премии призвала создать международный трибунал, чтобы привлечь путина и Лукашенко к ответственности за «военные преступления».

Новые лауреаты были удостоены награды за «выдающиеся усилия по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью» в своих странах.

«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан», — говорится в заявлении Норвежского Нобелевского комитета.

Ранее Курсор писал про награждение Нобелевской премией: назван лауреат в области медицины.

Также мы информировали о взрывах в Мелитополе: ВСУ уничтожили базу российских оккупантов и в Крыму, где размещались недавно мобилизованные россияне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!