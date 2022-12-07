Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed: в ВСУ озвучили детали

Стало известно, сколько иранских дронов-камикадзе Shahed было сбито во время атаки в ночь с 6 на 7 декабря.

После паузы длиной в три недели, а именно в ночь с 6 на 7 декабря, рф* атаковала Украину дронами камикадзе типа Shahed 136/131.

Как сообщает Командование ПС ВСУ, всего во время ночного нападения рф было обнаружено 14 вражеских дронов камикадзе, атакующих примерно с юго-восточного направления.

Эти БПЛА были успешно уничтожены украинскими расчетами противовоздушной обороны — 11 дронов записало на свой счет воздушное командование «Восток», еще три — Сухопутные Войска.

«И на самом деле из этой информации пока нельзя сделать вывод, были ли это дроны из новой партии, которые Иран поставил рф, или это уже совместное производство, или вообще это были «остатки» из предыдущей партии», — написали в военном портале Defense Express.

Также отмечается, что в любом случае, несмотря на то, что ВСУ демонстрируют эффективную работу против этого иранского оружия, угроза повторного применения дронов россиянами остается.

Ранее Курсор писал, что в белгородской области создают батальоны самообороны.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.