В белгородской области создают батальоны самообороны

Белгородский губернатор вячеслав гладков во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.
Об этом он написал в своих соцсетях.
«С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли”, – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил контингент населения, из которого будут формироваться подразделения:
«Из тех, кто по состоянию здоровья или в возрасте не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи».
Губернатор области добавил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.
«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевую слаженность отрядов на территории всех приграничных районов белгородской области», — сообщил он.
Ранее Курсор писал, что россия готовится к проведению новой волны мобилизации — ISW.
Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!