В белгородской области создают батальоны самообороны

Белгородский губернатор вячеслав гладков во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли”, – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил контингент населения, из которого будут формироваться подразделения:

«Из тех, кто по состоянию здоровья или в возрасте не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи».

Губернатор области добавил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.

«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевую слаженность отрядов на территории всех приграничных районов белгородской области», — сообщил он.



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