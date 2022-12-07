В белгородской области создают батальоны самообороны

12:30, Сегодня
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Фото: canva.com

Белгородский губернатор во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны.

Белгородский губернатор вячеслав гладков во вторник сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли”, – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил контингент населения, из которого будут формироваться подразделения:

«Из тех, кто по состоянию здоровья или в возрасте не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи».

Губернатор области добавил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах.

«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевую слаженность отрядов на территории всех приграничных районов белгородской области», — сообщил он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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