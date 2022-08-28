Германия готовит сюрприз россии или как слезть с «газовой иглы»

О национализации компании «Газпром Германия», сообщили немецкие издания. Якобы правительство уже организовало холдинговую компанию под управлением Федерального сетевого агентства Германии.

В Германии готовятся к национализации дочерней компании российского Газпрома.

Немецкое издание Welt сообщило, что правительство якобы уже создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность быстро провести национализацию.

«Подготовка к возможной национализации немецкой дочерней компании российской государственной компании «Газпром» идет более активно, чем предполагалось ранее. Согласно нашей информации, федеральное правительство тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе», — заявляют немецкие журналисты.

До сих пор бывшая компания «Газпром Германия», которая была переименована в «Безопасную энергетику Европы» (SEFE), находится под управлением Федерального сетевого агентства Германии.

Косвенно в минэкономики подтвердили эту информацию, сообщив, что им известно о создании холдинговой компании.

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