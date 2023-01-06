Россия готовится объявить вторую волну мобилизации: в Украине озвучили детали

Украинская военная разведка заявила, что рф* собирается отдать приказ о мобилизации 500 000 призывников в январе в дополнение к 300 000, призванным в октябре, что является еще одним очевидным признаком того, что владимир путин* не намерен прекращать войну.

Вадим Скибицкий, заместитель начальника военной разведки Украины, заявил, что Украина считает, что призывники станут частью череды российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге страны.

Россия отрицает, что готовит вторую волну мобилизации, а путин в прошлом месяце заявил, что «бессмысленно» говорить о новом призыве, заявив, что лишь половина мобилизованных отправлена ​​в Украину.

Российские официальные лица, в том числе путин, уже ранее отрицали планы отдать приказ о мобилизации, прежде чем в сентябре объявили о «частичной мобилизации».

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Кроме того, мы писали, что многомиллионные трасты Абрамовича перед войной в Украине были переоформлены на его детей — СМИ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.