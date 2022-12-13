Россия использует в войне против Украины снаряды 40-летней давности — Пентагон

С темпами, которыми россияне используют свое оружие, полностью исправные артиллерийские и ракетные боеприпасы у рф могут закончиться в начале 2023 года.

Запасы оружия россии* значительно истощились, поэтому российская армия использует для войны в Украине снаряды 40-летней давности, которые являются ненадежными.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, с темпами, которыми россияне используют свое оружие для войны в Украине, полностью исправные артиллерийские и ракетные боеприпасы, вероятно, у рф могут закончиться в начале 2023 года.

«Таким образом, это, по сути, заставляет российские силы делать выбор о том, какие риски они готовы принять с точки зрения повышенного количества отказов, непредсказуемой работы и того, будут ли эти устаревшие боеприпасы любого типа обновления, что, конечно, требует определенного опыта. Поэтому, в конце концов, по нашей оценке, россия, российская армия, вероятно, испытывает трудности с пополнением своих запасов полностью исправных артиллерийских и ракетных боеприпасов через иностранных поставщиков, увеличение внутреннего производства и обновление», — сказал чиновник.

Он добавил, что россияне готовы использовать старые снаряды, часть из которых была произведена более 40 лет назад.

«Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они вылетят или взорвутся, когда приземлятся», — сказал представитель американского минобороны, добавив, что именно поэтому неудивительно, что москва обращается за боеприпасами в Иран и Северную Корею.

Как сообщал Курсор, по меньшей мере пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить россии гарантии безопасности после завершения войны в Украине.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!