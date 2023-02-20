Россия — Макрону: Не забывайте о Наполеоне, когда говорите о смене режима

россия раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о желании видеть россию побежденной, заявив, что москва все еще помнит судьбу Наполеона Бонапарта, и обвинив президента Франции в двуличной дипломатии с кремлем.

Макрон сказал газете Le Journal du Dimanche, что Франция хотела, чтобы россия потерпела поражение в Украине, но никогда не хотела «сокрушить» ее.

«Насчет «Никогда»: Франция не начиналась с Макрона, а останки почитаемого на государственном уровне Наполеона покоятся в центре Парижа. Франция — и россия — должны понять», — заявила пресс-секретарь мид мария захарова.

«В целом Макрон бесценен», — сказала она, добавив, что его замечания показали, что Запад участвовал в дискуссиях о смене режима в россии, в то время как Макрон неоднократно добивался встреч с российским руководством.

Макрон подвергся критике со стороны некоторых союзников по НАТО за неоднозначные заявления относительно своей политики в отношении войны между Украиной и россией, при этом некоторые считают Париж слабым звеном в западном альянсе.

В пятницу Макрон призвал союзников усилить военную поддержку Украины, но также заявил, что не верит в смену режима и что в какой-то момент придется провести переговоры.

«Давайте проясним, я ни на секунду не верю в смену режима, и когда я слышу много людей, призывающих к смене режима, я спрашиваю их: «К какой смене? Кто следующий? Кто ваш лидер?», — сказал он.

Разъясняя эти комментарии, он сказал в газете, что не верит, что демократическое решение внутри гражданского общества появится в рфпосле многих лет ужесточения позиции москвы и конфликта. Он добавил, что не видит альтернативы путину, которого необходимо вернуть за стол переговоров.

«Все варианты, кроме владимира путина, в нынешней системе кажутся мне хуже», — сказал Макрон.

Ранее Курсор писал, что россия усиливает ядерный шантаж – в разведке Украины рассказали, для чего это нужно. Россияне проводят подготовку компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет.

Помимо этого бывший израильский чиновник заявил, что россия может «поставить Польшу на колени» за час. Бывший израильский государственный деятель и ныне российский пропагандист Яков Кедми считает, что в имеющейся в *рф оружием можно быстро «вернуть Польшу в каменный век».

Напомним, что в кремле рассказали, о чем будет говорить путин 21 февраля: Главное, чего все ждут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!