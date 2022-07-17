Россия начала «охоту» на РСЗО HIMARS в Европе — разведка Украины

Россия активизировала свою разведку для поиска путей поставок современных РСЗО для Вооруженных Сил Украины. Россиянам приказали вербовать тех сотрудников полиции и граждан стран ЕС, которые имеют отношение к транспортировке оружия.

Российские спецслужбы пытаются выявить и отследить маршруты, по которым западные партнеры поставляют оружие Украине.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Так, российские военные атташе в странах Восточной Европы по закрытым каналам связи получили приказ вербовать тех сотрудников полиции и граждан стран ЕС, которые имеют отношение к транспортировке оружия.

Кроме того, в приграничных регионах спецслужбы рф хотят узнать необходимую им информацию у представителей местных общин, а также у пророссийских активистов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что, «получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности».

Россиянам не дает покоя оружие, эффективно уничтожающее позиции российских оккупационных войск. Так, РСЗО HIMARS уже уничтожило десятки целей, а 15 июля, стало известно, что ВСУ уже получили РСЗО M270.

Вероятно, свою разведку рф активизировала после того, как провалила попытку дискредитировать ВСУ, распространяя фейки о продаже РСЗО HIMARS российской армии. В то же время в США заявили, что «уверены в приверженности украинского правительства независимой защите и учету военной техники американского происхождения».

Напомним, что в россии началась истерика после заявлений Украины об атаке на российские военные базы в Крыму.

Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растет число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.