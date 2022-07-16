В россии началась истерика после заявлений Украины об атаке на российские военные базы в Крыму

Российский пропагандист возмутился тем, что Украина и США не считают оккупированный в 2014 году полуостров Крым российской территорией.

Не так давно представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина может ударить РСЗО HIMARS по территории Крыма. Речь идет о больших скоплениях военной техники и базах Черноморского флота россии*.

И вот на это заявление отреагировал российский пропагандист александр коц. Ему очень не понравилось то, что боевые действия могут перенестись якобы на территорию россии.

«Я вот что-то не сомневаюсь, что Запад не остановится перед соблазном перенести боевые действия на нашу территорию», — сказал коц.

Примечательно, что в той же Белгородской области рф не раз сообщали о взрывах на нефтебазах и различных складах. Более того, россияне также сообщали о неких украинских вертолетах, которые обстреляли нефтебазу рядом с Белгородом.

Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.

Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.