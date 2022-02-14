Россия не будет отправлять своего представителя на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Российское правительство решило не направлять своего представителя на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году.

Российское правительство решило не направлять своего представителя на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году, заявил Вольфганг Ишингер, председательствующий на мероприятии, которое начнется 18 февраля.

Конференция, известная как «Давос для обороны», собирает мировую элиту обороны и безопасности в Германии. Это происходит в непростое время, когда Соединенные Штаты предупреждают о неизбежном вторжении России в Украину.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что французская полиция застрелила мужчину, напавшего на них с ножом.

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