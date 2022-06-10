Россия отберёт у Японии право ловить рыбу около Курильских островов

Россия отбирает у Японии право на рыболовство у Курильских островов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева и полпреда президента рф* в Дальневосточном федеральном округе.
«На самом деле, мы уже ограничили их право (на рыбную ловлю) благодаря их усилиям. Они отказались платить за квоты на вылов рыбы у Курильских островов. Соответственно, мы заберем у них это право», — сказал Трутнев.
Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.
Также наш сайт писал, что путин сравнил себя с Петром I.
Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!