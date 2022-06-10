Россия отберёт у Японии право ловить рыбу около Курильских островов

Ранее официальный представитель МИД россии Мария Захарова заявила, что Москва приостановит действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства.

Россия отбирает у Японии право на рыболовство у Курильских островов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева и полпреда президента рф* в Дальневосточном федеральном округе.

«На самом деле, мы уже ограничили их право (на рыбную ловлю) благодаря их усилиям. Они отказались платить за квоты на вылов рыбы у Курильских островов. Соответственно, мы заберем у них это право», — сказал Трутнев.

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