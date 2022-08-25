Россия потеряла сразу трех «охотников на HIMARS»: заявление СБУ

Служба безопасности Украины второй раз за неделю отчиталась об успешной работе по задержанию «охотников» по ракетным системам HIMARS в Украине.

Так, 24 августа в СБУ сообщили, что в Николаевской области был задержан агент главного управления генштаба вс рф* (ГРУ), которого после начала полномасштабного вторжения завербовал один из сотрудников военной разведки рф.

Предатель собирал данные о дислокации, перемещении и вооружении ВСУ на южном направлении, главной задачей агента было найти и передать оккупантам данные о боевых позициях ракетных систем HIMARS.

Вместе с тем, ранее, 22 августа, СБУ сообщала, что в прифронтовых районах Донецкой области были задержаны два информатора-корректировщика ракетных ударов, которые также должны были предоставлять врагу в том числе и данные о боевых позициях HIMARS.

Также эти информаторы собирали данные о местных объектах критической инфраструктуры – отмечается, что именно по информации этих корректировщиков оккупанты обстреляли водозаборную систему в городе Селидово.

«Курсор» писал ранее, что в украинской разведке рассказали, что российская федерация испытывает трудности с количеством личного состава, поскольку все больше солдат отказываются идти на фронт. И чтобы доукомплектовать подразделения, рф переводит в пехоту моряков и ракетчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!