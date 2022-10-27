Россия пригрозила Западу атаками на важные объекты: подробности заявления

Высокопоставленный представитель МИД рф* заявил, что коммерческие спутники США и их союзников могут стать законными целями для россии, если они будут вовлечены в войну в Украине.

Россия, которая в 1957 году запустила в космос «Спутник-1», первый искусственный спутник, а в 1961 году вывела в космос первого человека, обладает значительным наступательным космическим потенциалом, как и Соединенные Штаты и Китай. В 2021 году рф запустила противоспутниковую ракету, чтобы уничтожить один из собственных спутников.

Константин воронцов, заместитель директора департамента МИД россии по нераспространению и контролю над вооружениями, заявил ООН, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются использовать космос для усиления западного господства.

Воронцов также сказал, что использование западных спутников для помощи украинским военным усилиям является «чрезвычайно опасной тенденцией».

«Квазигражданская инфраструктура может быть законной целью для ответного удара», — заявил воронцов Первому комитету ООН, добавив, что использование Западом таких спутников для поддержки Украины является «провокационным».

«Речь идет о вовлечении компонентов гражданской космической инфраструктуры, в том числе коммерческой, США и их союзниками в вооруженные конфликты», — цитируют воронцова в ООН.

Воронцов не упомянул какие-либо конкретные спутниковые компании, хотя Илон Маск заявил ранее в этом месяце, что его ракетная компания SpaceX продолжит финансировать свой интернет-сервис Starlink в Украине, сославшись на необходимость «добрых дел».

Война в Украине унесла жизни десятков тысяч людей, подорвала восстановление мировой экономики после COVID и спровоцировала самую серьезную конфронтацию с Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Ранее Курсор писал, что Зеленский назвал самые горячие направления на фронте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!